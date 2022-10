Challenge de dessin « Inchjo’stobre » 2022

Fruit d’une collaboration entre la boutique de loisirs créatifs LA P’TITE USINE situé dans le quartier de Lupinu et le service de l’Action culturelle de la Ville de Bastia, l’événement Inchjo’stobre revient cette année pour valoriser le talent des dessinateurs et illustrateurs amateurs et ouvrir à tous la pratique du dessin.

Le samedi 5 novembre dès 9h30, une journée exceptionnelle est organisée tout d’abord à LA P’TITE USINE puis au Centru Culturale Alb’Oru, durant laquelle le vidéaste TUTODRAW (2,2 Millions d’abonnés sur YouTube), accompagné de nombreux artistes, assurera une séance de dédicaces et réalisera un ensemble de dessins à destination des amateurs venus à sa rencontre lors de cette journée festive.

Née en 2019, cette initiative de l’équipe de LA P’TITE USINE, devenue un véritable rendezvous culturel annuel à Bastia, est une adaptation du concept américain né en 2009 « Inktober». Cela consiste en un défi lancé à tout un chacun de réaliser et diffuser sur Instagram un dessin par jour durant le mois d’octobre, sur différentes thématiques présentées sous la forme d’une liste de mots. À l’issue du mois d’octobre, le Centre Culturel Alb’Oru abritera dès le samedi 5 novembre, jour du vernissage, une exposition des différents artistes contributeurs, qui se poursuivra jusqu’au samedi 26 novembre.



Pour partager ses créations sur Instagram, La P’tite Usine propose quatre hashtags : #Inchjostobre, #Inchjostobre2022, #LaPtiteUsine et #Bastia_Agenda afin de mettre en lumière les réalisations des artistes insulaires.