En Corse, l’Insee relève un ralentissement de l’activité économique malgré une avant-saison record

« Une activité économique qui ralentit malgré une hausse de fréquentation en avant-saison ». Dans une étude publiée ce jeudi, l’Insee s’intéresse à la conjoncture régionale au deuxième trimestre 2025 et observe tout d’abord « une nouvelle progression de l’avant-saison estivale » entre avril et juin.



« La hausse de fréquentation touristique dynamise le trafic maritime et aérien, ainsi que l’activité des hôtels et des autres hébergements collectifs de tourisme », indique l’institut en soulignant qu’avec 2,3 millions de passagers dans les ports et aéroports de l’île, « le transport de voyageurs dépasse de 2,9 % celui du deuxième trimestre 2024, faisant de 2025 une année record sur cinq ans ». Dans le détail, par rapport au même trimestre de l’année précédente, « le nombre de passagers augmente dans le transport aérien (+3,3 %) et maritime (+2,4 %) ». La preuve pour l’Insee que « l’étalement de la saison se confirme, modelé par le calendrier des vacances de printemps et les arbitrages budgétaires des voyageurs, intéressés par des tarifs plus avantageux et des températures plus clémentes en avant-saison ». « Les vacances scolaires, concentrées exclusivement sur le mois d’avril cette année, soutiennent le trafic de voyageurs au cours de ce mois avec 11,6 % de passagers supplémentaires par rapport à 2024. Ainsi, malgré les nombreux ponts en mai, le transport de voyageurs se contracte globalement de 6,4 % par rapport au même mois de 2024, avant de repartir à la hausse en juin (+6,4 %) », note encore l’étude.



Cette dynamique se traduit dans « une fréquentation des hébergements marchands en hausse de 2,5 % par rapport au même trimestre de 2024 ». Les résidences de tourisme sont les grandes bénéficiaires de cette tendance, puisque « le nombre de nuitées y progresse de 2,7 % ». « À l’image du transport de voyageurs, la fréquentation du mois d’avril dessine une avant-saison en croissance, avec un nombre de nuitées supérieur de 15,3 % à celui de 2024 », observe l’Insee en pointant toutefois une situation qui se dégrade en mai (−11,3 %), avant de repartir en juin (+8,5 %). Dans les hôtels, « la fréquentation d’avant-saison progresse plus modérément (+1 %) ». « La fréquentation hôtelière augmente de 2,6 % en avril, recule de 2,9 % en mai, puis se redresse de 3,6 % en juin », dévoile l’institut en constatant également que « la clientèle en provenance de l’étranger progresse de 6,3 %, tandis que le nombre de clients domiciliés en France baisse de 1,1 % ».



Mais malgré ces bons résultats dans le secteur du tourisme, l’Insee relève que de façon globale « l’économie régionale se contracte » lors de ce deuxième trimestre 2025. « Malgré l’étalement de la saison touristique, le nombre d’heures rémunérées déclarées par les entreprises diminue globalement de 0,3 % au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2024 », révèle en effet l’institut. « Le repli de l’activité concerne la quasi-totalité des régions et se traduit, au niveau national, par une baisse de 0,4 % », précise-t-il. Pour autant, l’emploi salarié régional continue de progresser (+0,3 %). Fin juin 2025, « la région concentre 129 650 emplois », tandis que « l’emploi augmente également au niveau national (+0,2 %) ». Dans les services marchands, « le dynamisme touristique induit une progression de l’activité de 0,7 % », avec « des effectifs salariés en hausse de 0,3 % ». « Le nombre d’heures rémunérées dans l’hébergement-restauration augmente de 1,4 % par rapport au même trimestre 2024 », et « l’emploi salarié est également en hausse de 2,0 % sur le trimestre ». « L’activité augmente de 3,1 % dans les transports et l’entreposage, sans effet sur l’emploi du secteur, qui s’infléchit de 0,3 % », tandis que « dans le commerce et la réparation automobile, les effectifs demeurent stables ».



Le secteur de la construction, pour sa part, « contribue fortement à la baisse de l’activité régionale avec 6,4 % d’heures rémunérées en moins par rapport au deuxième trimestre 2024 ». « Il s’agit du plus fort repli des régions métropolitaines », relève l’Insee, alors que « la baisse est de 2,0 % au niveau national ». « Dans la région, le recul trimestriel des effectifs salariés (−1,9 %) confirme la récession du secteur ». Dans l’industrie, « la baisse des effectifs se confirme », avec un repli de 1,2 % « essentiellement lié à la réduction du nombre de salariés dans la production de denrées alimentaires, boissons et tabac (−2,2 %) ».



Enfin l’Insee dévoile qu’au deuxième trimestre 2025, « le taux de chômage localisé s’établit à 6,4 % de la population active », soit « 0,1 point de plus qu’au premier trimestre 2025 ». « Sur un an, le chômage régional est stable et reste inférieur au taux national (7,5 %) », pose encore l’institut.