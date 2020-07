En Corse des eaux de baignade de très bonne qualité

Le classement pour l’année 2019 (d’actualité jusqu’à octobre 2020) reflète des baignades de très bonne qualité en Corse puisque 98% des baignades respectent les exigences européennes de qualité.

On observe que les baignades en eau douce sont plus vulnérables que les baignades en mer puisque 45,28% d’entre elles sont d’excellente qualité (contre 95,29 % pour les baignades en mer). Cette vulnérabilité s’amplifie à mesure que l’on se rapproche des embouchures, mais aussi dans la saison, à mesure que le niveau de l’eau baisse.

A noter que la baignade reste interdite de façon permanente (compte tenu de la qualité dégradée de l’eau ou des risques liés à la sécurité) sur un tronçon du Taravo de Zigliara à Ciamanacce, ainsi que sur le Golo à Piedigriggio (baignade de Griggione) et Castello di Rostino (baignade de Ponte Novu).

Durant la saison estivale 2019, 16 baignades ont fait l’objet de fermetures ponctuelles.

- 4 baignades en eau douce: «Ponte Vecchio» à Bastelica (2A), «Ernella» et «Pont d’Altiani » sur le Tavignano (Communes de Giuncaggio et Altiani – 2B), « Pont de Noceta » sur le Vecchio (commune de Noceta – 2B). Il convient de noter que les trois non conformités relevées en Haute-Corse faisaient suite à un épisode météorologique important et n’ont pas été prises en compte dans le calcul du classement de ces sites.

- 12 baignades en mer : « La Fautea » et « La Pinède » commune de Zonza, Plage de « Pasci Pecura » et « La Parata » commune d’Ajaccio, « Folaca », commune de Porto-Vecchio, « Sant’ Manza Plage » et « Sant’ Manza Nord », commune de Bonifacio, « Plage de Girolata », commune d’Osani, « Plage du Taravo », commune de Serra-di-Ferro, « Porto Plage »,commune d’Ota, « Plage du Flenu », commune de San Martino di Lota, « plage de Barcaggio » commune de Rogliano.