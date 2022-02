En Corse, Édouard Philippe lance les comités locaux de son parti Horizons

Toujours résolu à soutenir la candidature d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles, Edouard Philippe se dit loyal mais libre vis-à-vis du Président "Je suis loyal e t libre et êtr e d'accord sur les choses qui nous paraissent essentielles et ne pas dire oui toujours et tout le temps. Il faut une discussion, quand j'étais P remier m inistre il m'arrivait d'avoir des discussions avec Macron sur lesquelles on n'é tait pas exactement sur la même ligne et vous ne saviez jamais rien à l'extérieur et ça m'apparaissait conforme à l'idée que je me fais de la fonction." p récise l'ancie n locataire de Matignon qui après l'échec de la fusion d'Horizon avec le parti Agir à cause du Chef de l' État , réaffirme son indépendance : " aujourd'hui je sais pourquoi je ne suis plus aux Républicains ... je l eur n'e n tiens pas grief, mais quand je les entends aujourd'hui je me rassure toujours du fait que j'ai bien choisi de ne plus être avec eux."





Interrogé sur les ambitions de son nouveau parti politique, pour les législatives en Corse, l'ancien Premier ministre a été très clair. "On est dans la période des élections présidentielles, les législatives vont venir et on regardera circonscription par circonscription s'il y a des femmes et des hommes qui se retrouvent dans nos idées et qui sont susceptibles d'être les bons candidats pour représenter notre parti sur l'ile."



Mais quand on crée un parti politique, c’est aussi pour peser dans le débat public et pour ce faire il faut avoir des élus : "je n'ai pas honte de dire que Horizons présentera des candidats. Horizons fera partie d'une majorité et on aura des discussions avec les autres formations de la majorité. il y a déjà eu dans l'histoire de France des partis politiques qui s'entendaient entre eux sur les candidats qui leur parassent les mieux placés pour renforcer la majorité qu'ils aspirent à construire."



Concentré sur la construction de son parti, qui va prochainement avoir son QG au 30 avenue de Iéna, à Paris, dans les anciens locaux de campagne de Jacques Chirac en 1995, Edouard Philippe, continue sa visite en Corse à Ajaccio où il remettra en début de soirée de ce mardi 15 février l'insigne de l'Ordre national du mérite à Jean-Luc Pesce, directeur du centre hospitalier de la Miséricorde.

Mercredi, il officialisera l'installation du comité ajaccien dont Antoine Maestrali, directeur de cabinet du maire Laurent Marcangeli, a été nommé référent en janvier dernier. Sa journée se poursuivra avec une déambulation dans les rues de la cité impériale où il présentera son parti au palais des congrès lors d'une réunion privée.