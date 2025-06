En Corse, 5 000 entreprises vont changer de main dans les années à venir

La transmission d’entreprise représente un enjeu majeur en France particulièrement accentué par le vieillissement des dirigeants et le départ à la retraite des générations du baby-boom. Si environ 50 000 entreprises sont transmises, chaque année, dépassant le niveau d’avant la pandémie du Covid 19, entre 500 000 et 700 000 pourraient être concernées par une transmission d’ici 2035. Paola Fabiani, la vice-présidente corse du Medef national détaille : « La transmission d’entreprise est un sujet essentiel, qui va devenir un enjeu national. Dans les prochaines années, un certain nombre d’entreprises risque de ne pas être reprise. En Corse, on dénombre déjà plus de 3 500 entreprises qui cherchent des repreneurs et cela représente une perte de valeur, d’emploi, de savoir-faire, mais c’est aussi et surtout une perte d’ancrage territorial et de lien social ».



Experts, chefs d’entreprises et partenaires institutionnels ont ainsi participé à des échanges afin de trouver et proposer des solutions concrètes pour faciliter les reprises d’entreprise : « Le Medef travaille à plusieurs niveaux, notamment sur la partie législative, en tse penchant sur les modalités fiscales et le pacte Dutreuil. On essaye de faire du lobbying et de faire des préconisations pour avancer sur ce levier. Ce pacte, il faut le garder, nous avons rencontré la ministre en ce sens, ces derniers jours, car c’est un fabuleux outil pour la transmission qui permet des exonérations au niveau des droits de mutation. Ensuite, on essaye, par le biais, de ces colloques de faire de la sensibilisation, avec les bonnes pratiques à avoir, et surtout anticiper la transmission. On met ainsi à disposition de nos membres des guides pour leur faciliter ces transmissions ».