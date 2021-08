En Corse 48 087 élèves vont faire leur rentrée scolaire

Pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire se fera sous le signe du Covid-19. Malgré la menace du variant Delta, le gouvernement a opté pour le maintien systématique des cours en présentiel, ainsi 48 087 élèves corses répartis entre le 1er et le 2nd degré se préparent à retrouver leurs salles de classe et leurs 3860 enseignants.



La rentré du personnel se fera jeudi 2 septembre. 5 030 personnels encadreront cette année les élèves et avec notamment 3860 enseignants repartis dans les 254 écoles, les 31 collèges, les 15 lycées et et l'établissement d'enseignement adapté de l'ile.



La cloche sonnera pour tous 3 septembre à des heures différentes selon l'établissement mais les 25 084 petits maternels et primaires ainsi que les 20 033 collégiens et lycéens se remettront au travail dès ce vendredi.





​Découvrez tous les chiffres de l'académie de Corse