En 2022, 139 bateaux de croisière feront escale dans les ports de Haute-Corse : un record

#Tourisme🛳 | Une délégation des Ports de #Corse est présente cette semaine au salon international de la croisière @SeatradeCruise Global à #Miami, où se retrouvent pour la première fois depuis 2 ans l’ensemble des acteurs de l’industrie qui a retrouvé tout son dynamisme. 1/2 pic.twitter.com/p6T4N9kgga

— CCI de Corse (@CciCorse) April 27, 2022



Cette année, les ports de Haute-Corse vont battre un record. En 2022, ils accueilleront 139 escales de bateaux de croisière. 50 à Bastia, 45 à Calvi, 32 à Île-Rousse et 12 à Saint-Florent. C’est 62 de plus qu’en 2019, dernière année significative avant la crise sanitaire.« Soit une augmentation de près de 80 % par rapport à 2019 », précise Anne-Marie Spinosi. La responsable Croisières à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse (CCI) revient tout juste d’un salon international de la croisière à Miami et « l’industrie retrouve tout son dynamisme ».Là-bas, les équipes de la CCI ont pu renouer les liens avec leurs différents clients et garantir à la Corse une place de choix dans les destinations des plus grands croisiéristes. « 2022 sera vraiment une année record pour toute la Corse », se réjouit Anne-Marie Spinosi. Près de 480 escales sont prévues dans les ports de l’île dont 228 rien qu’à Ajaccio.