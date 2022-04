En 2021, le CROSS Med a coordonné 743 opérations autour du littoral corse

Le CROSS Med coordonne également les actions de lutte contre la pollution et recense les signalements faits par les plaisanciers, les professionnels et les autorités. Si ces opérations sont en hausse par rapport à 2020, leur nombre est « similaire ceux de 2018 et 2019 », selon le CROSS Med.



Sur les 66 pollutions signalées et traitées autour de la Corse, « les rejets d’hydrocarbures sont les plus nombreux », note le CROSS Med. Ils représentent 63 % des pollutions contre 10 % pour les rejets de substances liquides nocives et 10 % pour les rejets de type eaux usées, ordures ménagères et pollution atmosphérique.



Pour la pollution comme pour tout autre problème en mer, le CROSS Med rappelle son numéro d’alerte : le 196. Il marque le début de 70 % des opérations et reste complémentaire du canal 16 de la VHF.