Emploi en Haute-Corse : "ce pôle de 12 communes qui attire plus de monde que Bastia chaque matin"

Pour Michel Prosic, le préfet de Haute-Corse, cette étude "montre qu'on a un équilibre de développement économique multipolaire qui n'est uniquement concentré sur Bastia. Je trouve que c'est une chance pour le territoire, car cela montre qu'il est possible d'habiter à proximité des lieux fournisseurs d'emplois et de services tout en ayant une complémentarité avec Bastia quand il s'agit d'équipements de qualité, que ce soit pour les hôpitaux, les lieux culturels ou le sport".



Selon cette étude, grâce à son poids économique, Bastia concentre la moitié des emplois de la zone d'activité. Si la cité agit comme un aimant, elle n'en reste pas moins l'une des catégories les moins fortunées de la zone d'emploi, avec un niveau de vie médian de 19 460€. A contrario, les 12 pôles secondaires se distinguent de Bastia par une population plus aisée financièrement (21 200€), plus jeune car composée de familles, qui produisent plus que la préfecture de Haute-Corse, majoritairement tournée vers les services et le secteur tertiaire. Surtout, ces communes attirent plus de monde que les autres, une surprise à laquelle ne s'attendait pas Véronique Daudin, la directrice régionale de l'Insee: "ces 12 pôles secondaires cumulent plus d'entrées de 'navetteurs' que Bastia, c'est-à-dire de gens qui se rendent dans ces communes pour travailler ou pour étudier. Nous n'avions pas idée que ces 12 communes réunies puissent attirer plus de monde que Bastia chaque matin."



En ce qui concerne les 38 communes résidentielles et les 61 communes rurales, elles sont certes moins peuplées et avec une population beaucoup plus âgée, elles compensent leur déficit en ayant un plus grand nombre de personnes propriétaires de leur résidence principale et secondaire. Un constat qui est compréhensible pour Antonin Bretel, chef du service Etudes et Diffusion de l'Insee. "Avec la population qui continue de grandir, il faut bien des espaces pour loger les habitants. Soit on densifie l'espace disponible en ville, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, soit on va là où il y a du foncier disponible pour construire des maisons, des immeubles ou le rêve de la villa avec jardin, c'est dans ces communes-là, qui restent à proximité de l'emploi et des centres-ville."