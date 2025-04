Emploi en Corse : les entreprises prévoient moins d’embauches en 2025

De par son aspect touristique, la Corse est l’une des régions de France où les emplois saisonniers sont le plus recherchés, avec 61 % des intentions d'embauche, contre seulement 31 % au niveau national. “Le secteur des services est celui qui recherche le plus, avec près de deux tiers des intentions d’embauche”, précise Marie Mondoloni. “On voit vraiment que c’est en lien avec la structure de notre tissu économique insulaire, puisque c'est une économie très présentielle, et le tourisme est très prégnant sur notre économie. On retrouve ensuite le secteur du commerce, le secteur de l’agroalimentaire et de l'agriculture, et enfin la construction et l'industrie manufacturière.”





Parmi les dix métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutement, les quatre premiers concernent la majorité des emplois pouvant être effectués en saison : employé en hôtellerie (86 %), serveur de café - restaurant (85 %), aide de cuisine et employé polyvalent de la restauration (85 %) et cuisinier (83 %).