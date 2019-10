Emploi. Deux rendez-vous pour les créateurs d’entreprise à Porto-Vecchio et Bastia

Une semaine pour faire émerger des idées et lancer des projets. C’est avec ces mots qu’on pourrait résumer la semaine de la "Création et de la Reprise d’Entreprise #Restart" que Pôle emploi Corse et ses partenaires organisent des rencontres le jeudi 3 octobre de 9h à 12 à la gare maritime de Porto-Vecchio et le vendredi 4 octobre de 9h à 12h au Pôle emploi de Bastia.







« Lors de ces opérations il sera proposé des services gratuits pour soutenir les porteurs de projets entrepreneuriaux à toutes les étapes de leurs démarches, depuis l’identification du projet professionnel et des compétences requises jusqu’à la recherche de financements, en passant par l’aide au choix du statut juridique et l’élaboration du business plan. »