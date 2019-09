Emotion pour les trente bougies d’Air Corsica

La soirée, qui s’est déroulée au Pénitencier de Coti-Chavari, a été placée sous le signe de l’hommage et dans une grande émotion. En guise de fil rouge, un hommage unanime à Philippe Ceccaldi qui fut, en 1989, le père fondateur d’une compagnie qui, depuis 2017, est propriétaire en totalité d’une flotte qui compte 13 appareils dont 7 ATR. Que de chemin parcouru depuis trois décennies pour une structure qui conserve bien sûr sa délégation de service public mais qui a su également au fil du temps, s’adapter aux évolutions et se tourner vers les marchés européens. Le chemin parcouru, ce fut justement le thème d’une exposition présentée dans les murs du pénitencier et retraçant les grandes lignes de cette histoire. Philippe Ceccaldi, lui, a évoqué ''la famille CCM…Une idée, celle venue après la déclaration du ministre des transports qui suggérait, à l’époque, la création de compagnies régionales. Pour autant, rien ne fut fait par le Gouvernement, il a fallu se débrouiller seul »…Philippe Dandrieux, actuel président du directoire (en partance) a souligné « le fruit d’un travail et des résultats dus au début de la décentralisation où les autorités régionales relevèrent ce défi. ''

Le Président de l’Assemblée de Corse a, pour sa part, rendu également hommage à Dominique Bucchini, son prédécesseur tout en revenant sur l’attachement des Corses pour cette compagnie. « On peut être satisfait des enjeux et des défis relevés, a-t-il rappelé. De son côté, Gilles Simeoni a salué « « l’abnégation, la foi et le travail de tous ces hommes et ces femmes qui ont fait la compagnie. »

Enfin, et citant des propos chers à la nouvelle majorité territoriale, Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil d’Administration, a conclu par un ''tamanta strada'' rappelant le chemin parcouru tout en rendant hommage à Philippe Ceccaldi, '' un visionnaire '' a-t-elle commenté…

La soirée qui avait débuté au son des rythmes manouches de Jean-Jacques Gristi,s’est achevée avec un DJ. Le tout autour d’un buffet chaleureux. Pour Air Corsica, ''A strada cuntinueghja ''…