Emission, échanges, dédicaces et mini tour de chant à l’Alb’Oru pour les 50 ans de chansons d’Yves Duteil

Philippe Jammes le Samedi 13 Novembre 2021 à 19:41

Belle ambiance et public de connaisseurs et d'artistes ce samedi après midi à la médiathèque du Centre culturel l’Alb’Oru à Bastia chère à Jocelyne Casta où le chanteur Yves Duteil était venu dédicacer son livre et le coffret CD des chansons du livre «Chemins de liberté»*.