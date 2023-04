"Emiciclu" : Un nouveau podcast pour vulgariser les travaux de l'Assemblea di a Ghjuventù

Rendre la politique accessible aux jeunes. C’est l’objectif affiché par Léa Ferrandi et Lucia Arrio, deux membres de l'Assemblea di a Ghjuventù, qui ont décidé de créer un podcast afin de valoriser les travaux réalisés au sein de l’hémicycle. Car depuis 2016, sur le modèle de nombreuses autres institutions européennes, l’Assemblée de Corse a mis en place un collectif de jeunes, réunissant 62 conseillers âgés de 16 à 29 ans.« C’est un organe consultatif, ce qui signifie que l’on peut être saisis par la collectivité pour se charger d’un sujet, ou participer à des tables rondes. On peut aussi proposer directement des motions », explique Lucia Arrio. « L’idée, c’est de traiter de sujets importants pour les jeunes, et pour la construction d’une société corse bien portante. »Mais les longues séances, assorties de comptes-rendus écrits, constituent un format « trop institutionnel pour notre tranche d’âge », ajoute Léa Ferrandi. « Nous avons eu envie de créer un podcast léger, qui soit en même temps très complet. »« Emiciclu », dont l’épisode pilote est déjà en ligne sur les plateformes de streaming, a donc vocation à synthétiser l’information, pour faciliter la compréhension et l’accessibilité des travaux de l'Assemblea di a Ghjuventù. « Nous avons établi trois rubriques : une sur l’actualité de l’assemblée, une autre centrée sur un invité, et une troisième sur le fonctionnement de l’institution. Par exemple, dans le prochain épisode, nous allons discuter du rôle du vice-président », décrit Léa Ferrandi.Pour découvrir « Emiciclu », rendez-vous sur Spotify : https://open.spotify.com/ episode/ 2TtGElagkMu7DjWYQ722I9?si= 3c866fd7fc114cec