Elisabeth Moreno en visite à Bastia : "les victimes de violence sont partout et elles ont besoin qu'on les accompagne"

Lutter contre les violences faites aux femmes, c’est un travail collectif. La ministre, Élisabeth Moreno, l’a constaté ce vendredi matin à Bastia lors de sa visite à l'unité hospitalière départementale de lutte contre les violences faites aux femmes où elle a rencontré tous les acteurs de terrain engagés pour endiguer ce fléau. Elle n'a pas choisi son déplacement par hasard la ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l’Égalité des chances. Pour marquer le deuxième anniversaire du Grenelle des violences conjugales, elle est venue en Haute-Corse pour remettre les insignes de chevalier dans l’ordre national du mérite au docteur Hatem Balle, exemplaire dans ce combat. "Vous faites honneur au service public auquel vous êtes attaché" a-t-elle déclaré à la Citadelle dans les locaux de cette unité hospitalière spécialisée qui depuis 2017 reçoit, écoute, soigne et accompagne toutes les victimes de violences physiques et psychiques, des premiers soupçons jusqu’au tribunal. "En créant cette unité, a souligné la ministre - la Haute-Corse s'est dotée d'un outil de coordination et de territorialisation extrêmement efficace."

En effet en moins de 4 ans d'existence cette structure, dirigée par le docteur Hatem Balle, médecin urgentiste formé et nommé référent départemental de l’unité, a accueilli plus de 1600 femmes et enfants qu'y ont trouvé une écoute, une aide personnalisée et une prise en charge pluridisciplinaire, transversale et gratuite.



Une proposition concrete

Depuis sa création l'unité fait face à une monté en charge de la demande, signe, comme l'a souligné Elisabeth Moreno, du professionnalisme d'une équipe qui a su déployer des partenariats avec d'autres structures engagées au service des femmes et de leurs enfants. Aujourd'hui la structure, qui est sollicitée par les professionnels mais aussi directement par les victimes, a besoin de plus professionnels pour accueillir les nombreuses demandes d'aide. Et ce vendredi une proposition concrète est arrivée de la part de la ministre "Je suis venue en Corse pour saluer le travail remarquable de tous ceux et celles qui sont engagés dans la lutte des violences faites aux femmes" détaille mme Moreno qui a officiellement invité l'unit é du docteur Balle à rejoindre le réseau Re#start qui regroupe les structures qui soignent et accompagnent les femmes en difficulté ou victimes de violences. "La lutte contre les violences faites aux femmes constitue une priorité du Gouvernement depuis 2017. Dans ce contexte, les structures d’accueil des femmes victimes de violences sont indispensables pour permettre aux victimes de s’extraire du cycle des violences et de se reconstruire. Il essentiel d’en étoffer le maillage sur notre territoire. C’est pourquoi j’ai proposé u docteur Belle de rejoindre Re#start", a déclaré Élisabeth Moreno.



L’égalité entre les femmes et les hommes : grande cause du quinquennat

Comme l’a souligné la ministre avec son unité départementale, le centre hospitalier de Bastia s’inscrit pleinement dans la politique di gouvernement de lutte contre les violences faites aux femmes et dans la grande cause du quinquennat pour l’égalité femmes-hommes. ​L'Unité dirigée par le docteur Belle a été précurseure. En franchissant la porte de cette structure qui travaille en partenariat avec l'Agence régionale de la Santé de Corse, le CIDFF, la CORSAVEM, la CPAM de Bastia, la Police Nationale de la Haute-Corse, la Gendarmerie de Corse, la direction de l'hôpital de Bastia et le Ministère de la Justice on a une prise en charge globale. même s'il ne s'agit pas encore d'une unité médico judiciaire, il s'agit d'un bel exemple de coordination qui ressemble à la nouvelle mesure que le gouvernement est en train de déployer : "Les hôpitaux sont les premiers endroits où les victimes trouvent du réconfort , souligne la Ministre, Avec le ministre de la Santé Olivier Véran on va déployer 5 million d’euro pour que les victimes puissent déposer plainte à l’hôpital et pas à la police. En effet les femmes victimes de violences sont dans une telle détresse qu’il leur est parfois difficile d’aller au commissariat ou à la gendarmerie. L’idée de pouvoir déposer une plainte simplifiée directement à l’hôpital permettrait une libération de la parole plus précoce et un accompagnement médical, social et psychologique plus rapide et personnalisé."





On écoute la ministre