Élection du pape Léon XIV : ce qu’en pensent les fidèles corses

C’est un nom que peu attendaient. Robert Francis Prevost, ancien missionnaire au Pérou, préfet du Dicastère pour les évêques, n’avait pas la faveur des pronostics. Et pourtant, ce jeudi soir à Rome, les 133 cardinaux réunis en conclave l’ont élu au premier jour du scrutin, pour succéder au pape François.



Né à Chicago, ancien missionnaire au Pérou plus de vingt ans, Léon XIV devient le premier pape originaire d’Amérique du Nord. Un double ancrage culturel qui en fait, selon plusieurs observateurs, un profil capable de parler à toutes les sensibilités de l’Église. Un profil peu médiatisé ces dernières semaines, et donc inattendu.



En Corse, l’annonce a suscité des réactions contrastées. Si de nombreux fidèles ont accueilli l’élection avec confiance, d’autres ont exprimé une certaine déception, notamment parmi ceux qui espéraient voir le cardinal François-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio, accéder au siège de Pierre. « Bien sûr, il y a un peu de regret. Beaucoup de fidèles ici à Ajaccio rêvaient de voir un Corse devenir pape. Mais l’Église ne choisit pas selon la notoriété ou les attentes médiatiques. Elle suit une autre logique, souvent plus silencieuse », confie Marie-Paule, une fidèle ajaccienne.



Un nom porteur de sens

À Calvi, le père Louis El Rahi, curé de l’interparoissiale de Calvi, Calenzana et Montegrossu, voit dans ce choix une leçon spirituelle : « Les cardinaux ont élu celui qui n’était pas le favori des médias. Il faut se laisser surprendre par la Providence. Dieu n’agit pas selon les calculs humains, mais selon ce que nous devons devenir. Le Seigneur nous a donné le pape Léon XIV. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le nom choisi par le nouveau pontife, Léon, a lui aussi fait réagir. Il fait écho à Léon XIII, auteur de l’encyclique Rerum novarum, texte fondateur de la doctrine sociale de l’Église.

« Ce n’est sûrement pas un hasard », souligne le père El Rahi. « Il y a là un appel à relire ce texte, qui interroge le lien entre foi, dignité du travail et justice sociale. »



Mais c’est surtout le ton et l’émotion du premier discours du nouveau pape qui ont marqué les fidèles. « Ce qui m’a touchée, c’est de voir ses yeux humides quand il a vu l'affection des fideles réunis sur la place Saint Pierre pour lui. Il semblait profondément ému. On sent un homme humble, tourné vers le peuple. » note Anne-Laure, paroissienne à Sait-Jean à Bastia. Le nouveau pape a lancé, depuis la loggia Saint-Pierre, un message direct et universel : « À tous les peuples, à toute la terre : que la paix soit avec vous. Voici la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée, une paix désarmante. (...) Le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. »

« Cette idée d’une paix désarmée, ici, elle résonne fort. En Corse, on sait ce que c’est que les colères anciennes, les tensions qui s’accumulent. Ce que le pape a dit, c’est l’inverse de la force. C’est une paix qui ne s’impose pas, mais qui touche. Ça invite à réfléchir autrement », confie Marc-Antoine A. fidèle de Ville-di-Pietrabugno.