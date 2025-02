Élection à la chambre régionale d’agriculture de Corse : "Terra Nostra" concède la défaite, non sans critiques

Vendredi 7 février 2025, Jean-Baptiste Arena a remporté les élections à la Chambre d'Agriculture de Corse, avec une large victoire face à la liste "Terra Nostra" menée par le président sortant Joseph Colombani. Le vigneron de Patrimonio soutenu par la confédération paysanne et la coordination rurale, a obtenu une large majorité, notamment dans le premier collège des chefs d'exploitations agricoles, où il a devancé son adversaire avec 52,41% des suffrages. En dépit de cette défaite, la liste "Terra Nostra" a rapidement tenu à adresser ses remerciements.



Dans un communiqué, "Terra Nostra" a exprimé sa gratitude envers les 2507 électeurs qui ont soutenu sa démarche, tout en déplorant l’absence de matériel de vote pour certains électeurs. "Nous voulons remercier les 2507 personnes qui ont fait confiance à notre démarche", a déclaré la liste, avant de pointer du doigt l'oubli des envois de matériels dans certaines boîtes aux lettres.



Malgré cette frustration, la liste a fait part de sa volonté de collaboration avec Jean-Baptiste Arena, en dépit de la défaite. "Nous félicitons la liste J.B. Arena et nous sommes prêts à travailler avec lui, comme nous l’avons répété à plusieurs reprises lors de notre campagne", indique le communiqué. Un appel à la collaboration qui s’inscrit "dans une volonté de continuer à œuvrer pour le développement de l’agriculture en Corse."



Des comportements inappropriés et du champagne "qui n'est pas Corse "

Cependant, "Terra Nostra" n’omet pas de formuler des critiques à l’encontre de "certains comportements inappropriés" observés après la victoire : "Nous regrettons que les leaders d'une liste de salariés d'un syndicat, qui était il y a peu le syndicat des cadres de la Police Nationale, aient introduit de l'alcool dans les locaux de la Chambre, aux heures de travail", fait savoir le communiqué, évoquant la célébration de la victoire avec du champagne "qui n'est pas Corse en l'occurrence" dans des locaux publics.



La liste "Terra Nostra" a également mis en garde contre ce qu’elle considère comme une dérive potentielle de la nouvelle majorité : "Nous veillerons, en tant qu'élus de la Chambre, à ce que, les représentants de ce syndicat, qui annoncent déjà leurs victoires aux élections prochaines de la MSA, ne transforment pas leurs bureaux et leurs fonctions, à la Chambre, en véritable outil clientéliste, destiné à assouvir leurs ambitions politiques, plutôt "Zemmourienne", à la mairie de Vescovatu pour l'un et à la Présidence de la MSA pour l'autre.", a-t-elle déclaré, tout en réaffirmant sa volonté de défendre les intérêts des agriculteurs corses. "Nous assurons nos adhérents et l’ensemble des agriculteurs de Corse de notre volonté redoublée de ne faire aucune concession".