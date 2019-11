Egalité de salaires femmes-hommes : où en est la Corse ?

Alors que l'égalité femmes-hommes est une de grandes causes du quinquennat du president Macron, les discriminations au travail peinent à se résorber, autant en matière de rémunération que de précarité de l'emploi. La troisième Université de la Mixité et de l'Egalité Professionnelle qui se tiendra en Haute-Corse la semaine prochaine veut apporter des pistes de réflexion pour combler ces différences.

Organisée par l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Aract Corse) et le LABOMIX, la troisième Université de la Mixité et de l'Egalité Professionnelle se tiendra du 13 au 15 novembre 2019 à Ile Rousse, Bastia et Ajaccio, autour du sujet « des femmes au travail ».



Destinée aux entreprises, aux organismes qui les accompagnent et à tout public intéressé par ces sujets, l’université de la mixité et de l’égalité professionnelle se veut un rendez-vous annuel incontournable pour discuter d'égalité professionnelle. Cette 3ème édition, organisée avec l'appui de la Mission Départementale 2B aux Droits des Femmes et à l'Egalité, de la Communauté de Communes de LISULA BALAGNA, de la Fédération du BTP de Haute Corse, de l'Anact, Direccte Corse et la Collectivité de Corse / Adec, se tiendra du 13 au 15 novembre 2019 à Ile Rousse, Bastia et Ajaccio, autour du sujet « des femmes au travail ».



LE PROGRAMME ​Au programme de cette 3ème édition, 3 matinales sur les thèmes :

Les femmes en milieu rural avec la présentation de Mme Clémence PAJOT sur les travaux du Centre Hubertine Auclert d’Ile de France et son témoignage sur les modalités d'élaboration des pistes d'action proposées dans le Rapport « Femmes et ruralité ».

Cette matinée sera ouverte par Mme Antoinette SALDUCCI, 1ère vice-présidente de la Communauté de communes Lisula Balagna et par Mme Lauda GUIDICELLI, Conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-hommes.

La mixité dans les secteurs professionnels avec la présentation par Mme Colette FOURCADE Du Projet MIXIBAT (Université de Monptellier) sur « Manager les talents en entreprise : l’impact de la mixité femmes-hommes ».

La santé des femmes au travail avec la présentation par le Dr Laurence MARESCAUX d’une démarche qui a permis l’intégration de la santé des femmes au travail dans le Plan régional Santé de Bretagne, et son témoignage sur les démarches engagées.

Cette matinée sera ouverte par M. Didier MAMIS, Secrétaire Général pour les Affaires de Corse.

