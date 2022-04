Effet Kinder : les chocolatiers artisanaux corses en tirent profit

Depuis plusieurs semaines, l’entreprise Ferrero, propriétaire de la marque Kinder effectue des rappels sur ses œufs en chocolat contaminés par la salmonellose. Par peur de la bactérie, les Corses qui habituellement se fournissaient dans les grandes surfaces se sont rabattus sur les artisans chocolatiers insulaires pour faire plaisir aux petits et grands. « Nous avons une nouvelle clientèle qui nous dit très clairement qu’elle n’a pas envie de risquer de finir à l’hôpital le lundi de Pâques », lance Martine, responsable de la boutique Grimaldi à Bastia.



Pour contenter ces nouveaux venus, certains artisans se sont même adaptés. C’est le cas par exemple de Didier Leoncini et de sa femme Muriel qui ont décidé cette année, dans leur nouvelle boutique Rue Luce de Casabianca à Bastia, d’emballer individuellement les petits œufs de la taille d’un « kinder surprise ». « On a été dévalisés parce que ce produit s’est bien substitué. Il est facile à cacher et pas très cher », assure Muriel Leoncini, ravie de pouvoir attirer une nouvelle clientèle. Dans les autres boutiques, l’absence des chocolats Kinder a été remplacée par l’achat de petites pièces moins onéreuses.