Education : La Corse loin d’être épargnée par la crise du recrutement selon la CGT

« Depuis des semaines, le ministère refusait de communiquer les résultats des concours de recrutement. Ils sont maintenant connus et la catastrophe est visible et l’académie de Corse ne sera pas épargnée non plus. » explique Charles Casabianca de la CGT



Selon la CGT les chiffres sont encore plus inquiétants que prévus. « Au niveau national, les disciplines déjà déficitaires habituellement sont sinistrées. Ainsi en maths, 816 candidats sont admissibles pour 1035 postes à pourvoir. En allemand, 83 admissibles pour 215 postes proposés. Le nombre de candidats est divisé par deux par rapport à l’année dernière. En anglais il y a 904 admissibles pour 781 postes. Ils étaient 1485 en 2021 pour 797 postes. À la rentrée, des centaines de postes ne seront pas pourvues. Dans le 1er degré, le résultat du concours de professeurs des écoles est alarmant. C’est aussi la même chose pour les lycées professionnels : 201 admissibles pour 240 postes au PLP Maths Sciences, 137 admissibles pour 190 postes au PLP Biotechnologies-santé-environnement. Même l’enseignement privé qui fait habituellement le plein pour ses concours est touché. Cette situation est en grande partie le bilan du projet Blanquer pour l’École, en particulier la réforme de la formation des enseignants et des concours. Cette gabegie est d’une certaine manière organisée par le ministère afin de casser le statut des enseignants. Par exemple, les rectorats annoncent déjà le recrutement de contractuels dès début juin. Cela signifie une formation au rabais, davantage de précarité et des salaires plus faibles. Pour améliorer les conditions de travail, l’abrogation de ses nombreuses contre-réformes est indispensable ! La CGT revendique un plan d’urgence pour l’École et ses personnels, avec notamment, le dégel de la valeur du point d’indice et son indexation sur les prix à la consommation, un rattrapage des pertes antérieures avec une augmentation immédiate de 400 € pour tous. Tout comme l’abrogation des réformes, la revalorisation des métiers de l’éducation ne peut plus attendre »