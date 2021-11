Ecole de Petranera : sécurité, accessibilité et stationnement assurés

C'est avec l'émotion que l'on imagine, qui prit un tour particulier un peu plus tard quand Marie-Hélène Padovani distingua à trois reprises son prédécesseur de père, que la première magistrate de San Martino di Lota a réceptionné, aux côtés de Yves Dareau, les aménagements décidé en conseil municipal un jour d'avril 2018 !

En quoi ont-ils consisté ?

La municipalité a tout d'abord décidé d'assurer la sécurité des enfants. Essentiellement ceux de l'école maternelle dont la sortie se situait directement sur la route qui longe l'établissement.

L'objectif a consisté aussi à assurer l'accessibilité à l'école élémentaire de tous et enfin à offrir aux riverains la possibilité la possibilité de stationner dans cette partie du village où il était jusque-là malaisé de le faire.



D'une pierre trois coups

C'est désormais chose faite : pour un coût total de 765 000 € hors taxes, financés à 40 % par l'Etat, 40% par la Collectivité de Corse et le reste par la commune, la structure s'est enrichi d'un grand escalier qui, illustré avec l'art qu'on lui connait par une fresque de Adrien Martinetti, assure la sécurité de tous.

Une bretelle permet, aussi, l'accès à une placette où en plus de cet espace, ont été dégagées 13 places de stationnement situées au-dessus du parking couvert d'une capacité de 12 places lui aussi.

On a donc fait ici d'une pierre trois coups.

Ce dont n'a pas manqué de se féliciter, à l'heure des allocutions, Marie-Hélène Padovani qui, dans le même temps, a dit sa volonté de poursuivre dans cette voie de l'amélioration de l'école mais pas seulement - avec encore maints projets à la clef, tous contenus dans le programme "Pietranera 2020", malgré les oppositions...

En écho Yves Dareau a dit son adhésion et celle de l'Etat au triple objectif poursuivi par cette réalisation et son évolution, déjà envisagée.

Puis avant de découvrir la plaque rappelant l'événement de la matinée et de procéder au traditionnel couper de ruban en compagnie du sous-préfet de Bastia, Marie-Hélène Padovani a réservé une triple surprise à son père en lui remettant successivement l'arrêté préfectoral le nommant maire honoraire de San Martino di Lota "pour ses 36 ans de service auprès de la population", la médaille d'honneur de la commune pour les "services accomplis" en faveur de l'école et un "trophée de reconnaissance de la commune à son maire". Avant un dernier "Merci pour tout, merci Pado".

Des compliments qui, comme bien l'on pense, sont allés droit au cœur de Jacky Padovani.