Ecole, collège, lycée : une rentrée au cœur du Coronavirus en Corse

Sur son ordinateur, Jean-Martin Mondoloni relit et imprime le protocole sanitaire lié aux internats. Le proviseur du lycée Giocante qui accueille 1300 élèves, 150 adultes et une centaine d'internes froncé les sourcils. L'Education Nationale a inscrit en ces termes : "Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque.", une note en bas de page indique à son tour : "Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est par nature incompatible avec l’activité (prise de repas, toilette, au moment du coucher, etc.)."

​Le chef d'établissement est perplexe. Les surveillants devront obliger les lycéens à garder le masque jusqu'à ce qu'ils rentrent chez leurs parents. "Pour les internes c'est la double peine.", lance Jean-Martin Mondoloni qui a du mal à imaginer rendre cela possible.

​Pour le proviseur, tout l'enjeu sera de limiter la propagation du virus car il en est sûr : "il y aura des lycéens positifs. On sait que cet été ils ont fait des soirées et ont été exposés."



Le masque sera donc l'accessoire incontournable de cette rentrée 2020. Pour qu'il ne manque à personne, le lycée s'est doté d'un stock important, renforcé par une dotation de la collectivité de Corse. "Il y aura toujours des élèves récalcitrants au port du masque, mais au moins ils ne pourront pas dire qu'ils n'en ont pas."