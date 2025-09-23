Eccica-Suarella accueille ce dimanche la 4e édition des « Virades de l’Espoir »

La 4e édition des Virades de l'Espoir aura lieu ce dimanche à Eccica-Suarella.
Pour la 4ème année consécutive, Eric Poggi le président-fondateur de l'association Leanuccia Muco Corse » donne rendez-vous pour les « Virades de l’Espoir » afin de soutenir la lutte contre la mucoviscidose, le dimanche 28 septembre à Eccica-Suarella. Une journée de solidarité et de sport qui sera l’occasion idéale de « venir donner un peu de votre souffle » tout en profitant de l'ambiance conviviale et festive pour la bonne cause, explique Éric Poggi. « Cet événement existe depuis plus de 30 ans au niveau national et nous souhaitions apporter notre pierre à l’édifice en Corse. Cette année encore, près de 450 sites sur le territoire français vont participer à cette journée. Nous avons décidé de l’organiser de manière festive et conviviale sous forme d’une course pédestre et d’une marche pour permettre à un maximum de personnes d’y participer ».
Une course de 10 km et une marche solidaire de 4 km
Deux courses et une marche sont proposées aux nombreux participants attendus avec une course pédestre de 10 km, légèrement modifiée par rapport aux autres années. Le parcours traversera le village d’Eccica-Suarella avec un départ et l’arrivée devant la mairie du village, partenaire depuis le début de la création de la manifestation. Une marche solidaire de 4 km est également proposée pour celles et ceux qui veulent participer à cet évènement co-organisée par l'association la Suarellaise.
Tous les bénéfices de la manifestation seront reversés à l’association nationale « Vaincre la Mucoviscidose ». Outre la course et les deux marches, une tombola sera également organisée avec de nombreux lots à gagner, avec la participation exceptionnelle de Miss Corse, marraine de l’édition 2025. Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.sportimers et pourront également se faire sur place le dimanche 28 septembre. Un repas sera offert à l’ensemble des participants à l’issue de la course, grâce notamment au soutien de la commune d’Eccica-Suarella. A noter que la jeune chanteuse Clemstance assurera, quant à elle, l'animation musicale.
Les Virades de l'Espoir permettent chaque année de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand public à cette maladie partout en France, sur près de 450 sites. C’est la première source de collecte de fonds de l’association Vaincre la mucoviscidose.
