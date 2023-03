EasyJet inaugure sa nouvelle ligne saisonnière Bastia-Lisbonne

EasyJet a inauguré ce mercredi 29 mars sa nouvelle ligne Bastia-Lisbonne. Au départ de l’aéroport de Poretta, la compagnie low cost qui propose près de de 30 000 entre mars et octobre est la seule à opérer cette route, qui permet de rejoindre la capitale portugaise ou à l’inverse la Corse, en deux heures et demi.

Ce mercredi matin à l’arrivée de l’avion à l’aéroport de Bastia, l’équipage a célébré ce vol inaugural par un traditionnel coupé de ruban en présence du président de la Chambre de Commerce et de l'industrie de Corse "Nous nous réjouissons de cette nouvelle ligne, qui constitue une opportunité de voyage pour les corses, pour la communauté portugaise très présente en Corse, ainsi que pour les portugais souhaitant de découvrir notre île." a declaré Jean Dominici.



EasyJet sera sans concurrence sur cette route, la huitième saisonnière proposée au départ de Bastia après Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Genève, Londres-Gatwick, Lyon, Nantes et Paris-CDG. "Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle et huitième destination à Bastia. Avec des vols, le samedi et le mercredi, les Bastiais pourront s’envoler pour un long week-end vers la capitale portugaise. La liaison proposée jusqu’au 28 octobre permettra également de profiter de » city break » durant l’avant et l’arrière-saison et même jusqu’au premier week-end des vacances de la Toussaint." détaille Reginald Otten, Directeur Adjoint d’easyJet en France.



En Corse, la compagnie britannique dessert les 4 aéroports, chacun offre un nombre de destinations différent : 6 pour Ajaccio, 8 pour Bastia, 5 pour Calvi et 7 pour Figari.





Infos ++

Les départs du Portugal sont programmés les mercredis à 6h40 et samedi à 5h55, pour des arrivées respectivement à 10h25 et 9h40 ; les vols retour quitteront la Corse les mercredis à 11h05 à et les samedis à 10h20, pour se poser respectivement à 12h50 et 12h05. L'avion utilisé est A321 module de 235 sièges.