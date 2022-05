EN IMAGES - Un grand succès pour le carnaval de Bastia

Le retour du carnaval de Bastia était attendu. Les files de voitures aux entrées de la ville quelques heures avant le début de la fête laissaient présager la réussite de ce rendez-vous organisé depuis plusieurs années par la municipalité.

C'est donc avec le succès escompté, que le traditionnel défilé festif a été accueilli par plus d’un millier de personnes, dont un très grand nombre d’enfants costumés, présents dans les rues du centre-ville dès le début d’après-midi.

Sous une pluie de confettis et un soleil radieux le cortège, long de trois chars, dont le principal représentait Pégase, et composé d’artistes de rue, de percussionnistes et de danseuses brésiliennes s'est élancé du palais de Justice pour arriver, une heure plus tard sur la place Saint-Nicolas où la ville avait organisé plusieurs animations à destination des enfants depuis le matin.