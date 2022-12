EN IMAGES - Sainte Barbe. Les pompiers honorent leur sainte patronne à Bastia

Cruelle est l’histoire de cette sainte, originaire d’Orient au milieu du IIIe siècle. Fille unique de Dioscore, d’une grande beauté, Barbara est une jeune femme très courtisée. Malgré de très nombreuses demandes en mariage, notamment de puissants seigneurs, elle refuse de se marier. Son père l’enferme alors dans une tour, à l’écart des hommes et où le Christ se révèlera à elle.



Convertie au Christianisme, elle fait percer dans sa tour une troisième fenêtre, symbolisant la Trinité. Son père ne lui pardonnera pas et après de pires tortures et alors qu’elle refuse toujours d’abjurer, son père la décapitera. La colère, de Dieu cette fois, fera que l’homme sera frappé par la foudre et réduit en poussière.



Ce martyre de Sainte Barbe est entouré de diverses croyances et pratiques. En fait tous les métiers en rapport avec la foudre et le feu tels les mineurs, les artificiers, les salpêtriers, les fondeurs, les couleuvriers, les arquebusiers et bien sûr les pompiers (sous la IIIème République) se mettront successivement sous sa protection.



Blé et lentilles à germer

Le jour de la Sainte-Barbe, il est de tradition de semer des grains de blé, de lentilles voire de pois-chiches dans une coupelle. Un rite de fécondité qui remonterait à l'antiquité. Le 25 décembre, les blés qui ont poussé sont alors ornés de rubans jaune et rouge et à partir du 26 décembre, les coupelles sont disposées près de la crèche, jusqu'à l'Épiphanie.

« Cette Ste Barbe correspond cette année au 2ème dimanche de l’Avent » expliquait aussi le Père Nicoli en préambule de la célébration. « C’est donc l’occasion à vous les pompiers de vous dire merci pour vos vies engagées. Merci aussi de mettre ces jeunes sapeurs en place et les éduquer dans un monde où on est fragilisés, pauvres dans nos cœurs. Mais la richesse provient de se savoir aimé du Seigneur. Par l’intercession de Ste Barbe, nous devons prier pour atteindre la sagesse d’en haut. Pompiers, vous avez vocation à sauver les gens de la détresse et on a besoin de vous, de gens comme vous qui nous prennent la main dans nos moments de douleurs. Cette Fête rappelle qu’il existe dans l’église des Saints, des gens qui ont cette vocation. Ces gens n’ont rien de plus que nous. Ils ont juste fait l’expérience de l’amour de Dieu ».



Un pèlerinage des pompiers corses à Lourdes en 2023 ?

A l’issue de la messe le bon Padre devait envoyer un gros clin d’œil, un autre message aux pompiers bastiais et corses en général : « Aujourd’hui vous êtes venus à l’église pour célébrer votre sainte patronne. Alors j’en profite pour vous faire part d’un projet, directement à vous qui êtes présents aujourd’hui, puisque mes lettres envoyées à votre hiérarchie sont restées jusqu’ici sans réponses. Tous les ans se déroule à Lourdes un pèlerinage, un grand rassemblement international des pompiers. Or jamais à ce jour, la Corse n’a honoré l’invitation qu’on leur fait à cette occasion. En octobre, de Corse, nous sommes partis à 4 avions pour effectuer un magnifique pèlerinage. Les pompiers n’y prennent jamais part. Nous sommes désormais « fichés » (rires). Aussi Je vous remets officiellement cette invitation que j’ai reçue et je vous laisse jusqu’au 15 janvier pour vous positionner. Ce pèlerinage international, qui aura lieu du 27 avril au 1er mai 2023, s’adresse à tous les pompiers : actifs, volontaires, JSP, retraités, familles.».



Après une dernière prière dédiée à Ste Barbe, le Dio Vi Salve Regina entonné en chœur a conclu cette belle célébration.