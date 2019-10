EN IMAGES - Quand les collégiens du Stiletto rencontrent les lycéens du Finosello aux fourneaux

Ce vendredi à l'occasion de la semaine du gout les elevens de 1ère Bac Pro Cuisine du Lycée de Finosello ont accueilli dans leurs cuisines une classe de 6ème du collège du Syletto. Encadrés par les professeurs Bonavista et Larocca, ils ont préparé travaille de 8 heures à midi pour prépare le repas.

Au menu brochette de nuggets de polet croustillantes à la noisette, sauce tartare, pomme de terre et légumes sautés suivi d'une assiette de desserts : crêpes, muffins choc noix, rochers coco et tartelettes amandine aux poires.



Retour en images....