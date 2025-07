EN IMAGES - Manon Mateus élue Miss Corse 2025 à Porticcio

La place de Miss Corse a trouvé une nouvelle ambassadrice. Manon Mateus, 23 ans, originaire de Sartène, a été élue jeudi 24 juillet à Porticcio, au terme d’une soirée placée sous le signe de la grâce et de l’engagement. Face à cinq autres candidates, la jeune femme a su convaincre le jury et le public venu nombreux assister à l’élection régionale, en présence d’Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 et Stella Vangioni, Miss Corse 2024 et deuxième dauphine de Miss France 2025