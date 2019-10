EN IMAGES - Les spectaculaires desserts des candidats au championnat du monde de pâtisserie

Le 8ème Salon du chocolat et des délices de Corse accueille cette année, l’épreuve finale de la sélection française de la Coupe du monde de pâtisserie. Depuis ce vendredi, et jusqu'à dimanche, le comité de sélection composé de meilleurs ouvriers de France et champions du monde, juge les candidats à l'équipe de France.



Les participants s'affrontent dans trois disciplines : la chocolaterie, la pâtisserie et la glacerie. Les trois meilleurs de chaque catégorie formeront l'équipe de France pour le championnat du monde qui se déroulera à Lyon en 2021 avec une cinquantaine de pays en concours.







Cet évènement constitue une visibilité mondiale pour Bastia et pour la Corse, durant ces 3 jours, tous les regards, et pas que des gourmands, sont tournés vers l’épreuve de sélection des candidats français.







Ces retombées médiatiques porteront sur 2 années puisque lors de la finale mondiale à Lyon au Sirha en 2021, les images de la sélection française du Salon du chocolat de Bastia seront une nouvelle fois relayées à l’international.







Le jury - d’exception - est composé par les plus grands chefs étoilés et MOF (meilleurs ouvriers de France) et champions du monde pour départager les candidats.



Le coup de projecteur sera donné sur les meilleurs maîtres chocolatiers, glaciers, confiseurs, pâtissiers venus tout spécialement pour cette occasion. Un moyen unique de rencontrer ceux qui, aujourd’hui, se hissent au plus haut niveau d’excellence des métiers de bouche.







8 artisans et Grands Chefs corses font partie du jury présidé par Gabriel Paillasson, président fondateur de la coupe du monde de Pâtisserie, et de Paul Pierinelli président du salon du chocolat de Corse.



Avec ses 50 000 visiteurs et ses 136 stands, le plus grand salon de Corse permet encore à l'ile de bénéficier de l'énorme médiatisation et surtout des très grandes retombées économiques directes et indirectes de l'événement.



Et pour la 1ère fois, il faut le savoir, le salon du chocolat et des délices de Corse se déplacera au palais des congrès dAjaccio au mois de décembre prochain .