EN IMAGES - Les coureurs de l'Infinity trail ont commencé leur parcours à Porticcio


La rédaction le Vendredi 10 Octobre 2025 à 17:56

Ils étaient 150 à s'élancer ce vendredi à midi au CCAS de Porticcio pour le premier Infinity Trail. Pour cette course au format inédit en Corse, les participants doivent parcourir une boucle de 6,7 km en moins d’une heure et recommencer encore et encore. Jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un coureur au départ. Retrouvez les images de ces premières heures de course



(Photos : Paule Santoni)
Ils étaient 150 à prendre le départ d'une course pas comme les autres ce vendredi à midi au CCAS de Porticcio. À l’initiative de l’association Ultra Backyard Porticcio, le premier Infinity Trail va pousser les coureurs à bout.
 
« L’Infinity Trail, c’est une boucle de 6,7 km à faire en moins d’une heure, autant de fois que possible, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul coureur en lice », explique Alain Mazoyer, à l’origine de l’épreuve et déjà derrière des événements comme le « Run and Gun ».
 
Ce modèle de course, né aux États-Unis et qui fait fureur dans le monde du trail, met les participants à l’épreuve de leur endurance et de leur résistance mentale. Toutes les heures, de nouvelles vagues de coureurs s’élancent. Le rythme est haletant, le suspense permanent. Chaque boucle devient un test : tenir, se relancer, repousser ses limites encore et encore, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un seul coureur qui prenne le départ.
 
Le vainqueur devrait être connu samedi, après des heures de course et de combat contre la fatigue





