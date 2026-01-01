EN IMAGES - Les Rois Mages sont arrivés à Ajaccio

Ce dimanche 4 janvier, la cathédrale Santa Maria Assunta d’Ajaccio a accueilli la célébration de l’Épiphanie du Seigneur, un rendez-vous traditionnel qui a rassemblé de nombreux fidèles et familles.



Les festivités ont débuté sur le parvis de la cathédrale avec l’arrivée très attendue des Rois Mages. Malgré la pluie, Melchior, Gaspard et Balthazar ont fait leur entrée en calèche, sous les regards émerveillés des enfants. Cette année, ce sont les joueurs du GFCA Volley qui ont incarné les Mages, à l’invitation de l’Église de Corse, apportant une dimension populaire à la célébration.



Accueillis par les familles et les paroissiens, les Rois Mages se sont ensuite installés dans la cathédrale pour la messe pontificale, présidée par le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio. Dans son homélie, celui-ci a rappelé le sens de l’Épiphanie, fête de la manifestation du Christ au monde, et l’universalité du message chrétien, symbolisée par la venue des Mages d’Orient.



Une célébration marquée par la solennité du rite, mais aussi par une atmosphère conviviale et festive, portée notamment par la présence des enfants.



Un moment de tradition et de partage, que nous vous proposons de revivre à travers notre retour en images, avec une vidéo également disponible sur nos réseaux sociaux.

