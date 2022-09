EN IMAGES - Le prince Albert II de Monaco à Lucciana pour inaugurer le musée archéologique

Venu inaugurer le nouveau musée archéologique de Lucciana , le Prince Albert II de Monaco a reçu un accueil en grande pompe ce mardi 6 septembre.

L e Préfet d e Corse , Amaury de Saint-Quentin, les parlementaires, le président du conseil exécutif de la Corse, Gilles Simeoni , l’évêque de Corse , Monseigneur Bustillo et les édiles des principales communes de l’île avaient été conviés par le maire de Lucciana , José Galletti , à découvrir le bâtiment portant le nom du défunt Prince Rainier III, grand féru d’archéologie et ami de l’ Ile-de-Beauté .



Si le musée a été baptisé ainsi c’est notamment grâce au lien qu’entretient la municipalité de Lucciana et la principauté monégasque, jumelés depuis 2009. « Le rapprochement provient du culte commun que nous avons pour Sainte Dévote à la fois sainte patronne de Monaco et de la Corse. En plus, mon père avait un goût prononcé pour l’archéologie donc c’est tout naturellement qu’on s’est tourné vers nous. Aujourd’hui, c’est un très bel hommage qu’on lui fait et une réelle fierté », explique le Prince Albert II de Monaco.



Ce nouveau musée sonne comme une consécration pour le maire de Lucciana , José Galletti , qui l’attendait patiemment depuis près de 40 ans. En effet, bien que l'idée ait germé dès les premières fouilles en 1951 à Mariana , ce n’est qu’en 2012, que le projet a été labellisé « Musée de France » par le ministère de la Culture, r ejoignant ains i les 8 autres de l’île. Le permis de construire est ensuite délivré en 2014 et les travaux achevés en juin 2021.



Mise en valeur du patrimoine méditerranéen

Après avoir dévoilé la plaque qui trône à l’entrée du musée, assisté à la bénédiction de l’évêque de Corse et coupé le ruban, le Prince Albert II de Monaco a pu visiter la collection en compagnie de la directrice du musée. « J’ai vu l’évolution du c hantier, mais de voir le résultat c’es t un moment très émouvant. Il y a une belle collection et il reste des projets de fouilles à mener. Je pense que cela va être un lieu extrêmement important non seulement pour l’archéologie, mais aussi pour l’histoire de la Corse et la mise en valeur du patrimoine méditerranéen », lance le Prince ravi.



Dans l’édifice conçu de façon à prendre en compte les futurs aléas écologiques, sont exposés les fruits des fouilles provenant de Mariana située à quelques centaines de mètres du nouvel édifice aux formes géométriques. La collection compte à ce jour plus de 8000 entités inventoriées, réparties en deux catégories : objets muséographiques et objets d’études. Mais le nombre d’objets répertoriés a vocation à évoluer en fonction des découvertes à venir sur le territoire de Mariana.



D’autres partenariats envisagés



Ce n’est pas la première fois que le Prince Albert II de Monaco aide la Corse. En janvier dernier, sa fondation avait déjà contribué à hauteur de 5000 euros à la rénovation de l’église de Matra en Haute-Corse.

L’écologie est aussi une cause qui lui tient beaucoup à cœur. « Avec l’ intermédiaire de ma fondation, nous avons déjà participé à différents projets surtout sur le plan écologique et environnemental, sur la préservation de différents écosystèmes terrestres et marins. Nous allons continuer dans cet esprit et nous avons déjà échangé sur des idées de tourisme plus durable, sur la nécessité d’avoir d’autres infrastructures pour le traitement des eaux ou encore des déchets », a ssure le Prince qui a rejoint sa principauté en fin de journée.