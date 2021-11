EN IMAGES - Le 103e anniversaire de l’armistice de 14-18 célébré à Ajaccio

Le 103ème anniversaire de l'armistice a été célébré ce 11 novembre place Campinchi, présidé le préfet de Corse, accompagné du maire d'Ajaccio, des élus et des autorités militaires et civiles, associations des anciens combattants et toutes les générations ont rendu hommage aux soldats tombés au champ d'honneur sur tous les fronts.

Parmi les temps forts de la cérémonie, la remise de décorations, la lecture de deux lettres de Poilus, le dépôt de gerbes par les autorités civiles et militaires et La Marseillaise