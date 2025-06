EN IMAGES - La grande famille du Hand Ball Corte s’est retrouvée au Cosec

Ils et elles étaient nombreux, anciens joueurs, dirigeants, bénévoles et amis, à avoir répondu à l’invitation du Handball Club de Corte pour fêter comme il se doit ses quarante années d’existence. Une soirée marquée par l’émotion, les anecdotes, et la joie sincère de se retrouver autour d’une histoire commune.



Parmi les premières surprises de la soirée, le retour très remarqué de deux figures venues tout droit de Hongrie : Tony Nagy et Dody Kerrestes, anciens joueurs du club dans les années 1990. Leur présence n’était annoncée à personne. « J’ai été accueilli comme un roi ici et il fallait absolument que je sois présent pour dire une fois encore toute ma gratitude à Jo et Michel, mais aussi à tous les anciens et aux Cortenais », a confié Tony Nagy, ému. Arrivé en 1990 pour une unique saison, il n’a jamais oublié le club, qu’il décrit comme sa « deuxième famille ». Aujourd’hui dirigeant d’un club hongrois de deuxième division, il raconte que son fils, lui aussi joueur, avait poursuivi l’aventure corse seize ans plus tard, alors qu’il était étudiant.



Un troisième Hongrois, Abel Fonyad, a lui aussi marqué le club. Installé à Corte il y a plus de vingt ans, il y est resté, y construisant sa vie professionnelle et personnelle.