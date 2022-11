EN IMAGES - La gendarmerie de Corse a célébré la Sainte-Geneviève

C'est dans une église Saint-Pierre à Sarrola-Carcopino bondée, que la gendarmerie de Corse et la section de recherche d'Ajaccio ont célébré sainte Geneviève, leur sainte patronne. De très nombreux militaires et leurs familles, des personnalités civiles, d'anciens gendarmes et plusieurs élus du territoire ont participé à la messe a été célébrée par l'évêque de Corse, Mgr François-Xavier Bustillo et concélébrée par le aumônier de la Gendarmerie et le père El-Rahi en présence des porte-drapeaux des Anciens Combattants. Une célébration qui a été chantée par la chorale de la cathédrale d'Ajaccio.