EN IMAGES - La foule déjà au rendez-vous pour l’ouverture du marché de Noël de Bastia

Maria Bettina Colonna le Dimanche 15 Décembre 2019 à 17:59

Du monde partout ce dimanche matin pour l'inauguration du marché de Noël de Bastia. Malgré une ouverture décalée de deux jours à cause de la météo, ce traditionnel rendez-vous a rencontré dès son premier jour un vif succès. Sous une météo clémente, et un soleil presque printanier, des milliers de visiteurs ont profité des nombreux de chalets de restauration et d’idées cadeaux qui seront présents jusqu’au 29 décembre, place du Marché.

