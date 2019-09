EN IMAGES - La Reine de la Corse célébrée avec ferveur à Lavasina

Quand on sait que l’île toute entière est placée sous la protection de la Vierge, on mesure le poids que la fête de la Nativité de Marie peut avoir sur l'ile où des milliers de personnes se recueillent en prière pour célébrer la Reine de la Corse.

Ce samedi, comme chaque année à la veille du 8 septembre, des milliers de pèlerins ont emprunté la route du Cap pour atteindre le sanctuaire de Notre Dame des Grâces de Lavasina et participer à la traditionnelle procession aux flambeaux et à la messe présidée par l’évêque de Corse Mgr Olivier De Germay.