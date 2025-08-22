EN IMAGES - La Corsica Classic a pris le large depuis Ajaccio

CorseNetInfos
La rédaction le Vendredi 22 Août 2025 à 18:26

La 16ᵉ édition de la prestigieuse régate s’est élancée ce vendredi à la mi-journée depuis le port Charles Ornano. Durant une semaine, une trentaine de voiliers de légende vont parcourir 130 milles marins d'Ajaccio à Bonifacio en passant par Propriano, Campomoro et Saint-Cyprien.



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)

La 16ème  édition de la Corsica Classic s’est élancée ce vendredi à la mi-journée depuis le port Charles Ornano d’Ajaccio. Organisée par l’association Corsica Classic Yatching, cette régate désormais mythique réunit cette année une trentaine de voiliers modernes et classiques parmi les plus beaux du monde, pour une semaine de compétition à la fois sportive et conviviale.

 


Pendant huit jours, les équipages vont parcourir près de 130 milles marins au large des côtes de la Corse du Sud, entre Ajaccio et Bonifacio, avec des escales à Portigliolo, Propriano, Campomoro et Saint-Cyprien. Sept étapes sont prévues, avant un final annoncé spectaculaire face à la citadelle de Bonifacio.

 


Depuis sa création en 2010, plus de 180 yachts de prestige ont participé à la Corsica Classic. Cette année encore, un plateau international d’exception se retrouve en Méditerranée, avec des équipages venus d’Australie, du Danemark, de Suède, d’Angleterre, d’Italie, des États-Unis ou encore de Monaco. Ces voiliers de légende s’affronteront selon les règles nobles du yachting classique, dans le cadre du circuit officiel du Comité International de Méditerranée et de l’Association Française des Yachts de Tradition.

 


La Corsica Classic garde aussi son ancrage solidaire et engagé. Comme chaque année depuis onze ans, l’association SOS Cancer du Sein participe à l’événement. Lors de la régate inaugurale entre Ajaccio et Portigliolo, des femmes atteintes d’un cancer ou en rémission embarquent aux côtés des équipages pour découvrir la voile sportive et partager une expérience hors du commun.

 


La dimension environnementale est également au rendez-vous, avec la présence du SY Wiki 1920, voilier amiral de l’ONG Help Save The Med. Son fondateur, l’Américain Tom Woods, mène une expédition de 1 000 jours et 22 000 milles nautiques pour sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques et culturels de la Méditerranée. 







