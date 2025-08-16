EN IMAGES - Festivals pyrotechniques dans le ciel de Corse
La rédaction le Samedi 16 Août 2025 à 13:21
Après les cérémonies religieuses de la journée, le ciel de Corse s'est illuminé, vendredi soir, de mille et un feux d'artifice qui, tirés aux quatre coins de l'Île, marquent le point culminant de l'été. Ce fut, par exemple, le cas, comme le prouvent ces images, à Bastia, à Calvi et à Saint-Cyprien, sous le regard de a Vergine Maria, où les spectacles pyrotechniques ont été particulièrement appréciés.
À Saint-Cyprien (Milena Petite)
(Photos Hyacinthe Sambroni, Bru, Miléna Petite)