EN IMAGES - Bastia : le carnaval 2025 célébré sous le signe de l’océan

Il était 10 heures lorsque la place Saint-Nicolas s’est animée pour lancer officiellement cette édition 2025 du carnaval bastiais. Sous un soleil radieux, familles et enfants ont commencé à affluer autour du Village des enfants , où se sont enchaînés ateliers de maquillage, de création, de dessin et autres animations. Un peu plus loin, princesses, monstres marins, petits pirates et matis-kart sillonnaient déjà les allées en attendant le début du défilé.