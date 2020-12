EN IMAGES- Bastia : l'Aldilonda, la promenade entre mer et citadelle, s'ouvre au public

"Je suis très ému de pouvoir inaugurer ce lieu qui semblait être un rêve un peu fou de faire un balcon suspendu au dessus de la mer pour rejoindre le Nord de notre ville au Sud", lance Pierre Savelli.Ce lundi 23 décembre, c'est sous un très beau soleil que le ruban rouge de l'Aldilonda a été coupé par le maire de la ville, Pierre Savelli entouré de Gilles Simeoni, Jean Guy Talamoni, Michel Castellani, les maîtres d'oeuvre du projet ainsi que les services de la préfecture. Après un an et demi d'importants travaux d'ingénierie entrepris par le mandataire autrichien Dietmar Feichtinger Architectes et le cabinet d'architecture insulaire Buzzo-Spinelli, les Bastiais pourront désormais venir se balader dans ce sublime spot de 450 mètres suspendu au dessus de l'eau et accroché aux remparts de la citadelle.Le projet aura coûté au total 11 millions d'euros financés par la ville ainsi que la Collectivité de Corse.La municipalité entend faire de l'Aldilonda, un lieu attractif qui servira à ramener des visiteurs à Bastia mais aussi dans toute l'agglomération. "Nous devons mettre à disposition des moyens de mobilité doux, plus écologique. L'Aldilonda, le spassimare et la voie douce s'inscrivent dans cette perspective et permettront de relier Bastia à Furiani, à Ville di Petrabugno mais aussi aux communes plus au Nord", poursuit Pierre Savelli.Ce qui est sûr, c'est que le projet était attendu. A 11 h 30, une dizaine de promeneurs empruntait déjà la promenade et profitait d'un spectacle visuel et sonore remarquable.CNI revient en images sur cette balade à couper le souffle.