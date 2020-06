EN IMAGES - Ajaccio : trombes d’eau sur la ville. Plus de 150 personnes secourues

Le centre opérationnel départemental, associant les services de l’Etat, la ville d’Ajaccio, le Rectorat et le SDIS, a été activé en préfecture. Les services de secours (90 sapeurs-pompiers 20 véhicules du SDIS2A, 40 effectifs de la Police nationale et de la police municipale ont été pleinement mobilisés et ont notamment assuré la prise en charge de 150 personnes : 80 ont été mises en sécurité alors qu’elles étaient bloquées dans leurs véhicules, 70 évacuées des commerces environnants. Un sapeur-pompier blessé, en urgence relative, a été hospitalisé.

Les opérations de pompage ont été lancées dès le début de la décrue par le SDIS2A. Deux sections de l’unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile UIISC5 de Corte et 40 personnels du SDIS2B viendront en renfort pour procéder à l’assèchement des zones inondées.

Les accès à la ville ont été rétablis en fin d’après-midi ; seules les rues Noël Franchini, Maréchal Juin et François Pietri restent ce soir interdites à la circulation.