EN IMAGES - Ajaccio : premier soir de couvre-feu, premiers contrôles

A partir de ce mardi un couvre-feu sur tout le territoire national s’est substitué au confinement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Policiers, CRS et gendarmes ont assuré les premiers contrôles dans la région ajaccienne et comme à chaque fois qu’il y a des changements de législation il n'y pas eu de verbalisations pour ce premier jour. Mais la période d’adaptation sera bien courte, assure François Chazot, directeur de cabinet du préfet, qui rappelle qu'entre 20 heures et 6 heures du matin, il sera interdit de se déplacer sans la nouvelle attestation dérogatoire et sans une justification valable.

Les sanctions mises en place en cas de non respect du couvre-feu seront les mêmes que pour le confinement. Il s’agira donc d‘une amende de 135 euros si les règles ne sont pas respectées.