EN IMAGES - À Corte, les enfants ouvrent le bal du Restonica Trail

Mario Grazi le Jeudi 3 Juillet 2025 à 18:56

Comme chaque année désormais, le Restonica Trail s’est ouvert jeudi après-midi par des courses réservées aux plus jeunes. Sur le cours Paoli, transformé pour l’occasion en terrain de jeu, des dizaines d’enfants ont pris le départ avec enthousiasme, quelques heures avant les coureurs de l’Ultra Trail di Corsica. Une manière conviviale et sportive de lancer cette grande fête de la course en montagne, en impliquant dès le début les plus petits.