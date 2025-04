EN IMAGES. A Ajaccio, la statue de Napoléon a quitté la place du Diamant

Une place tournée vers l’avenir… et vers la mer

Cette opération d’envergure a mobilisé plusieurs corps de métiers spécialisés dans la restauration patrimoniale. La société GTM Sud (VINCI Construction) a coordonné l’ensemble des travaux avec les entreprises A-CORROS et La Pierre au Carré, sous le regard attentif de la DRAC de Corse et de la Direction des patrimoines de la Ville.



Les travaux de génie civil vont se poursuivre dans les prochains mois, avec l’installation de poutres pour accueillir le monument à son nouvel emplacement. L’ensemble bénéficiera d’un nettoyage des bronzes et d’une restitution fidèle, avec la reconstitution des deux exèdres aujourd’hui disparus.« On ne fait qu’une chose : restituer », affirme le maire. « On a envie de transmettre. Et désormais, la statue regardera à nouveau la mer, pour remettre les choses dans leur sens historique. Elle aura un symbole plus contemporain pour nous aujourd’hui : celui d’une ville ouverte sur la Méditerranée. Ajaccio n’est pas une ville fermée sur elle-même, elle a vocation, de par son histoire, à s’inscrire dans ces échanges. C’est un peu le sens qu’on veut donner à nos projets. »



Le monument sera repositionné à son nouvel emplacement à la fin de l’été 2025, après la consolidation de son assise. La place du Diamant, elle, devrait être restituée dans son intégralité début 2026, avec une livraison du nouveau parking souterrain prévue au premier trimestre. « On sera dans les temps pour la restitution aux Ajacciens, conformément à leurs attentes. Mais au-delà du calendrier, mon souhait, c’est que cette place soit rendue aux habitants dans un esprit fidèle à son histoire et tourné vers l’avenir », conclut Stéphane Sbraggia.