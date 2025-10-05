EN IMAGES- À Ajaccio, la Marie-Do fait courir plusieurs centaines de personnes pour la bonne cause

Clap de fin pour les Journées de la Marie-Do. La 18ème édition de l’événement annuel phare de l’association s’est achevée ce dimanche soir à Ajaccio, après trois jours placés sous le signe de la solidarité et de la bonne humeur.



Comme chaque année, la matinée a été marquée par les traditionnelles courses et marches de la solidarité, un des moments forts de ce week-end. En tout, ce sont plusieurs centaines de participants, petits et grands, qui ont pris le départ depuis la place Miot pour parcourir quelques kilomètres sur le front de mer, afin de témoigner leur soutien aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches.



Les animations se sont ensuite poursuivies sur le village de la Marie-Do installé tout le week-end sur la place Miot, entre ateliers, initiations sportives, et spectacles, dont le défilé des Miss et mannequins d’un jour dans l’après-midi. Une dernière journée dans la continuité des deux précédentes, portée par la mobilisation des bénévoles et du public autour de la lutte contre le cancer et du soutien apporté aux malades corses. Le tout sous le regard bienveillant de la marraine de cette édition, l’animatrice Christine Bravo, qui a accompagné les bénévoles une grande partie du week-end, partageant avec eux ces instants de mobilisation et de générosité.

