EN IMAGES. À Ajaccio, 3 000 personnes rendent un dernier hommage au pape François

Dans son discours au Casone, l’abbé Federico Constant, vicaire général du diocèse, a salué la mémoire du pape disparu : « Papa Francesco, du haut du ciel, regarde ce peuple, regarde le monde qui te pleure mais aussi qui te remercie ». Faisant un clin d’œil au cardinal François-Xavier Bustillo, actuellement à Rome pour le conclave, il a lancé aux fidèles : « Ce soir, chers amis, nous pourrions faire un rêve : que le 15 décembre prochain, le futur pape vienne ici, au Casone... Papa Francescu va faire ce miracle que nous gardons dans notre cœur. Et, comme on dit chez nous : acqua in bocca. »