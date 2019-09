EN IMAGES - ​Les élèves de Porticcio commémorent le 76e anniversaire de la libération de la Corse

Il est 10.30 en ce lundi matin post rentrée des classes au collège de Porticcio. Deux camions militaires de la seconde guerre mondiale viennent chercher les soixante élèves qui composent les deux classes de troisième de l’établissement, ainsi que Malvina Leca, Principale depuis cette année, Thérèse Salicetti et Roselyne Hurson, deux enseignantes en histoire et géographie. Accrochés aux grilles-nous sommes en pleine récréation- les autres élèves du collège assistent les yeux écarquillés, à la scène. Certains commentent même. Les véhicules (au total une dizaine en comptant les Jeeps, auto mitrailleuses et GMS, ont été emmenés par Nestor Bouttaud de l’association MVC Corsica. Le cortège va partir de l’établissement et rejoindre le parking de l’Office du Tourisme de Porticcio où une foule composée d’officiels, de riverains et de touristes, sont déjà là. On retrouve en premier lieu, Valérie Bozzi, maire de la commune mais aussi Pierre Poli, président du SIS2A, le colonel Bruno Maestracci, Raymond Marchetti, président de l’Amicale des Anciens Combattants, Virginie Frantz, inspectrice d’académie et Solange Lucchini, sa directrice de cabinet. Les grognards sont également là « C’est un projet très important qui est reconduit tous les ans, précise la Principale du collège, nous y sommes associés mais il s’agissait de ma première rentrée puisque j’ai été nommée cette année. Les deux classes de 3e ont été invitées à y participer, la deuxième guerre mondiale figurant à leur programme d’histoire. Avec eux, les classes de CM2 de l’école et leurs enseignants étaient également présents. Je crois qu’une telle cérémonie, pour tous ces élèves, vaut largement tous les discours. Ils ont été très émus »

Au terme d’un discours de Valérie Bozzi et Raymond Marchetti, rappelant le devoir de mémoire à transmettre à toutes les générations, les élèves ont entonné le « chant des partisans » accompagnés à la guitare par Jean Mattei, leader du groupe Alte Voce et humaniste convaincu. « Nous aurons plus de temps pour travailler sur le projet l’an prochain, rajoute la Principale, cela restera quoiqu’il en soit, un souvenir important gravé dans le cœur de ces élèves. »

La demi-journée s’est achevée par un déjeuner au complexe hôtelier de Marina Viva. Les élèves, quant à eux, auront eu une petite expérience en dehors de l’aspect purement scolaire. Le devoir de mémoire est ainsi transmis…