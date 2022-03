EDF Corse renouvelle son soutien à "Entreprendre Pour Apprendre Corsica"

Première entreprise industrielle de l’île avec plus de 750 salariés, EDF Corse, de par ses activités est particulièrement attachée à la promotion des notions scientifiques, à la sensibilisation des jeunes générations sur les sujets de l’énergie, à l’esprit d’excellence et d’initiative.

L’entreprise, qui accompagne Entreprendre Pour Apprendre Corsica depuis sa création, a renouvelé son soutien ce mercredi 9 mars à la faveur de la signature d’une convention de partenariat avec l’association en faveur du rapprochement éducation-entreprise et la remise d’un chèque de 4 500 €.







Fondée en 2014, Entreprendre Pour Apprendre Corsica est une association dont l’ambition est de développer

l'esprit d'entreprendre chez les jeunes à travers des programmes pédagogiques de la Mini-Entreprise® basés sur

le principe du « Apprendre en faisant ». L’association est l’un des acteurs majeurs de la relation école-entreprise

sur le territoire avec des projets accompagnés de mentors issus du monde de l'entreprise.

Chaque année, Entreprendre Pour Apprendre Corsica organise le Festival des Mini-Entreprises afin de réunir l'ensemble des jeunes mini-entrepreneurs durant une journée articulée autour de l'esprit d'entreprendre.

En tant que partenaire historique et membre fondateur du conseil d’administration d’Entreprendre Pour Apprendre

Corsica depuis 2014, EDF Corse accompagne l’association pour soutenir et mettre en œuvre son programme

pédagogique.

Des actions pédagogiques spécifiques visant à sensibiliser des jeunes des collèges et des lycées aux enjeux

climatiques seront d’ailleurs prochainement menées conjointement par les deux partenaires à Bastia, Propriano et

à Ajaccio.

La convention a été scellée dans les locaux de l’association à la M3E, quartier Saint Joseph, en présence des

représentants d’Entreprendre Pour Apprendre Corsica, dont sa présidente Marie Moreschi et le directeur régional

d’EDF et d’ENGIE Vincent de Rul, accompagné d’agents du Centre EDF Corse.