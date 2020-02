E-santé : Un enjeu majeur pour la Corse

Les établissements de santé publics et fédérations ou organisations représentatives (collège n°1),

le GCS SIRS-Co (collège n°2)

Les institutions : autorité de tutelle et/ou financeurs (collège n°3)

Les établissements de santé privés sanitaires et fédérations ou organisations représentatives (collège n°4)

Les établissements et services médico-sociaux publics, privés à but non lucratif ou de droit commercial et fédérations ou organisations représentatives (collège n°5)

Les professionnels de santé libéraux, médicaux et paramédicaux au travers des URPS (collège n°6)

Les structures coopératives de professionnels et fédérations ou organisations représentatives (collège n°7).

L’e-Santé bouge en Corse et à l’instar des autres régions, le groupement régional d’appui au développement de l’e-santé (GRADeS) vient de voir le jour en Corse, sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP). Sous la dénomination de « Corse e-santé », il est chargé de mettre en œuvre la stratégie régionale e-santé.Sur l'ile, cette stratégie est construite en concertation entre l’ARS et l’ensemble de ses partenaires (Fédérations des établissements de santé, Collectivité de Corse, Unions Régionales des Professionnels de Santé, représentants des usagers, Assurance Maladie, etc...).L’enjeu est majeur pour la Corse. En effet, le GRADeS est chargé de proposer des services numériques de santé facilitant la communication et la coordination entre tous les professionnels au bénéfice des usagers ainsi que de promouvoir l’utilisation de l’e-Santé en région.Le GRADeS sera le partenaire numérique de la réponse aux besoins de coopération des professionnels afin de prévenir ou d’éviter les ruptures dans les parcours des patients dont les malades chroniques, des personnes âgées ou en situation de handicap ou en grande précarité.La feuille de route est donc ambitieuse. Elle prévoit également de déployer massivement la télémédecine et proposer des services numériques de coordination pour les acteurs sanitaires, libéraux, médico-sociaux, sociaux.C’est aussi l’occasion de doter la Corse des services indispensables à l’échange au partage d’informations sécurisées et fiables.46 structures, réparties dans 7 collèges, ont choisi d’adhérer au GRADeS lors de sa création le 30 janvier 2020 :Le Conseil d’administration du GRADeS est présidé par le Docteur Jean Canarelli, président directeur général de la SA Clinique d’Ajaccio, et 2 vice-présidents, le Docteur Antoine Grisoni, président de l’URPS Médecins libéraux et Monsieur Serge Linale, directeur technique du GCS SIRS-Co.Monsieur Alain Husselstein, recruté comme directeur préfigurateur en septembre 2019 par des représentants de l’écosystème de santé Corse, a été conforté dans ses missions et nommé directeur du groupement par le Conseil d’Administration.Ainsi, la mise en place du GRADeS, en tant que structure d’intérêt public fédératrice des initiatives en e-Santé, doit permettre de répondre à une attente forte des usagers du système de santé et des professionnels de santé, qui souhaitent que les services numériques contribuent à améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge, la coopération entre professionnels de santé et sociaux, et l’accès aux soins pour tous. Il devient ainsi le lieu privilégié de concertation et de décision pour toutes les initiatives e-Santé à dimension régionale. L’équipe socle du GRADeS est financée par l’ARS dans un cadre contractuel.